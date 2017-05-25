Экономика

Елена Малкова
25 Мая, 2017 18:49

Дальневосточная госпрограмма вошла в десятку лучших

Владивосток.
Источник фото: dixinews.ru
Россия, Москва, 25 Мая - DIXINEWS.

Высокую оценку эффективности получила госпрограмма «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», занявшая 7 место из 37 возможных в общем рейтинге Министерства экономического развития Российской Федерации.

Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам прошедшего заседания Правительства России.

«Минэконопразвития представил доклад с оценкой эффективности госпрограмм. В 2016 году осуществлялась реализация 37 государственных программ, из них только 18 признаны эффективными. Итоги реализации программ были озвучены на прошедшем заседании Правительства России. Программа по развитию Дальнего Востока заняла 7-е место в общем рейтинге. Этот результат является лучшим за все время реализации данной государственной программы начиная с 2014 года», – уточнил Александр Галушка.

Как напомнил Министр, новая редакция госпрограммы по развитию Дальнего Востока была утверждена Правительством России в августе 2016 года. В ее основу легли инструменты новой модели развития Дальнего Востока: территории опережающего социально-экономического развития, Свободный порт Владивосток, адресная инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, проекты Фонда развития Дальнего Востока, а также федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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