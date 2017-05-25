ФТС России передала музеям культурные ценности

Заместитель руководителя ФТС России Андрей Струков передал культурные ценности, задержанные российскими таможенниками, на постоянное хранение в Музейный фонд Российской Федерации.

Церемония состоялась 25 мая на XIX Международном фестивале «Интермузей-2017», сообщает пресс-служба ФТС России.

В ведение Министерства культуры Российской Федерации перешла задержанная сотрудниками Шереметьевской таможни книга Павла Львова «Похвальное слово великому государю, царю Алексею Михайловичу» (издание 1810 года) и книга Иоганна Блюменбаха «Руководство к естественной истории» (издание 1797 года). Кроме книг представитель таможни передал в музейный фонд Российской Федерации 5 кинжалов типа «Джамбия» (начало ХХI века, Йемен). Холодное оружие, было задержано сотрудниками Домодедовской таможни, представляет художественный и коллекционный интерес как элемент традиционного арабского костюма.

Переданные предметы признаны экспертами культурной ценностью и обращены в федеральную собственность решением суда.