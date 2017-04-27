Регионы расширяют список земель для «дальневосточных гектаров»

Минвостокразвития России согласовывает региональные законы по расширению перечня земель, используемых в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Уже согласованы соответствующие законы в четырех регионах. Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«С января этого года регионы могут вносить изменения в «зоны нельзя». Уже согласованы четыре региональных закона – с Чукотским автономным округом, Камчатским краем, Амурской областью и Хабаровским краем. Эти законы планируется принять до конца мая. С остальными регионами ведется дальнейшая проработка вопроса», – отметил Сергей Качаев.

По его словам, за год реализации программы «Дальневосточный гектар» площадь предоставляемых участков в пятилетнее безвозмездное пользование в ряде регионов было увеличено.

«На Чукотке «зоны нельзя» занимали 98 процентов всей территории, сейчас закрыто 88 процентов», – уточнил замглавы Минвостокразвития России.

В настоящее время Минвостокразвития России подготовило поправки в закон о «дальневосточном гектаре». Планируется расширить перечень территорий, на которых можно получить участок. Снимается запрет на предоставление земельных участков, расположенных над участками недр, предоставленных для некоторых видов недропользования. Допускается предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий.

«После внесения изменений в федеральный закон о «дальневосточном гектаре» будут кардинально пересмотрены все территории, исключенные сейчас из предоставления. А значит для граждан большой объем площадей будет предоставлен дополнительно», – прокомментировал Сергей Качаев.

Инициативу Минвостокразвития России поддерживают дальневосточные регионы.

«Сейчас мы ждём принятия поправок в федеральный закон, которые расширят перечень земель, открытых для предоставления. В настоящее время к так называемым «зонам нельзя» отнесено порядка 83% всей территории Камчатки. У нас есть более 300 заявлений, которые мы не можем одобрить из-за того, что площади закрыты охотугодьями или защитными лесами. После вступления поправок в силу более 300 граждан, ранее подавших заявки на данные территории, смогут получить участки и приступить к реализации многих проектов, важных для развития муниципалитетов и всего региона», - отметил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Глава региона отметил, что за период действия закона в Камчатском крае было принято уже более 3600 заявлений. 513 обращений поступили от жителей других регионов России. В общей сложности гражданам предоставлены земельные участки общей площадью 1200 га.

«Правительство Амурской области целиком и полностью поддерживает инициативу Минвостокразвития России о расширении территорий, на которых можно получить земельные участки. Это откроет возможность для предоставления гражданам в Амурской области земельных участков, на территории площадью порядка 9,9 млн га, которые сейчас заняты под участками недр и охотхозяйственными соглашениями» - прокомментировал министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.

В пресс-службе Минвостокразвития напоминают, что с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 90 тысяч заявок на «дальневосточные гектары».