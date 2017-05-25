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Елена Малкова
25 Мая, 2017 12:42
Киев намерен отменить пассажирские поезда в Россию
За рубежом, 25 Мая - DIXINEWS.
Власти Украины готовятся сделать очередной шаг, отгораживающий страну от России. Как стало известно «Ъ» из нескольких информированных источников в украинской столице, с 1 июля Киев планирует полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.
Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники «Ъ» настаивают: решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина прокомментировала намерение Киева отменить пассажирские поезда в Россию:
«Это продолжение той же цепочки решений, которые в первую очередь больно ударят по людям. У многих украинцев есть родственники в России, а у россиян – на Украине. Приграничные районы вообще образовывались со скандалом: были случаи, когда, деля территорию, границей «разрезали» село вдоль дороги. На границе с Приднестровьем Украина рыла ров, блокируя любые автоперевозки.
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