Политика

Елена Малкова
25 Мая, 2017 12:42

Киев намерен отменить пассажирские поезда в Россию

Киев намерен отменить пассажирские поезда в Россию.
Источник фото: news-cloud.net
За рубежом, 25 Мая - DIXINEWS.

Власти Украины готовятся сделать очередной шаг, отгораживающий страну от России. Как стало известно «Ъ» из нескольких информированных источников в украинской столице, с 1 июля Киев планирует полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.

Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники «Ъ» настаивают: решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина прокомментировала намерение Киева отменить пассажирские поезда в Россию:

«Это продолжение той же цепочки решений, которые в первую очередь больно ударят по людям. У многих украинцев есть родственники в России, а у россиян – на Украине. Приграничные районы вообще образовывались со скандалом: были случаи, когда, деля территорию, границей «разрезали» село вдоль дороги. На границе с Приднестровьем Украина рыла ров, блокируя любые автоперевозки.
Все это не только болезненно сказывается на людях, но и бьет по остаткам экономики Украины. При этом существенно выросли тарифы ЖКХ, а социальные выплаты, пенсии стремительно сокращаются. А новый президент США Трамп недавно заявил, что Украина больше не будет получать бесплатную военную помощь – вместо этого ей будут предоставляться кредиты, за которые придется расплачиваться следующему поколению украинцев.
При этом президент Украины Порошенко гордится тем, что ЕС ввел безвизовый режим с Украиной, но он не разъясняет людям, что это соглашение не подразумевает разрешения на работу и постоянное проживание, так что ездить в Европу можно будет только в туристических целях, и это смогут делать только те, у кого есть средства – на границе их могут проверить, сколько они везут с собой наличных или есть ли у них деньги на счету».

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