В Приморском крае в отношении таможенного инспектора возбуждено уголовное дело за взятку

В Приморском крае в отношении таможенного инспектора возбуждено уголовное дело за получение взятки.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении должностного лица таможенного органа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие).

Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК РФ.

По данным следствия, в мае 2017 года главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни получил лично взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении служебных обязанностей, а именно за непроведение 100% таможенного досмотра (непроведение полного взвешивания, пересчёта грузовых мест, вскрытия всех грузовых мест, пересчета количества предметов в грузовых местах) в отношении товара, получателем которого является общество с ограниченной ответственностью.

В настоящее время органами расследования собирается доказательственная база по уголовному делу.

В целях профилактики преступлений коррупционной направленности, искоренения причин коррупции, напоминаем общественности, что обо всех фактах коррупционного поведения должностных лиц необходимо информировать правоохранительные органы Российской Федерации.