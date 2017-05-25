Общество

Елена Малкова
25 Мая, 2017 11:20

Сергей Качаев: улучшение демографии – главный тренд развития Дальнего Востока

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 25 Мая - DIXINEWS.

Демографическое развитие – главный тренд и главный целевой ориентир для государственной политики на Дальнем Востоке.

Такое мнение выразил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в преддверии третьей Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», запланированной на 28-30 мая 2017 года в Благовещенске.

«Все наши меры поддержки, все наши программы, их результативность оценивается через демографические показатели. Эффективность государственной политики - не только объем привлеченных инвестиций, а в первую очередь увеличение численности дальневосточников и повышение доходов населения», - подчеркнул Сергей Качаев.

По мнению замминистра, региональные администрации по главе своей деятельности должны ставить демографические показатели. «Через оценку демографической ситуации становится понятно, какие меры нужно реализовывать, куда нужно направлять финансирование, где узкие места. Это одна из задач демографической конференции: донести до наших регионов, что улучшение демографии – главная задача региональных администраций и главный показатель эффективности их работы», - уточнил он.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, третья Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» организована Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Правительством Амурского края, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Участниками мероприятия станут представители ВЦИОМ, федеральных министерств, общественности, экспертного и научного сообщества. Об этом заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на заседании организационного комитета конференции.

Ведущие эксперты обсудят демографическую ситуацию на Дальнем Востоке и реализацию региональных демографических программ; меры, направленные на повышение рождаемости и снижение смертности, привлечение квалифицированных специалистов на вновь создаваемые рабочие места; вопросы снижения оттока населения и сохранения коренных малочисленных народов в регионах Дальнего Востока. В рамках мероприятия запланирована презентация лучших практик в сфере демографии и семейной политики дальневосточных регионов.

Итогами конференции станут рекомендации к действию органов государственной власти и местного самоуправления по реализации демографической политики на Дальнем Востоке России.

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