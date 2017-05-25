В мероприятиях «Ночи музеев» в Екатеринбурге приняли участие 135 тысяч человек

«Ночь музеев» объединила 115 площадок и 96 учреждений по всему городу.

Пресс-конференция, посвященная проекту «Ночь музеев - 2017», состоялась 24 мая в Музее истории Екатеринбурга.

Гостями проекта «Ночь музеев», который прошел в уральской столице в минувшую субботу, стали более 135 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ночь музеев» объединила 115 площадок и 96 учреждений по всему городу. Для удобства посетителям был предложен «единый билет» за 300 рублей, по которому можно было посетить пять площадок из списка на выбор.

Муниципальные и государственные музеи города по традиции составили основу ежегодной акции. В этом году к ним присоединились музей Миши Брусиловского, Музей советской дачи, Белая башня и другие. Впервые в проекте участвовали и квест-румы.

«Огромной популярностью пользовалась и детская программа: 45 тысяч горожан посетили детскую программу, которую представили 75 участников проекта», - рассказала заместитель начальника Управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Леонтьева.

По ее словам, в проекте работало 530 волонтеров из 8 учебных заведений города. Для посетителей было проведено 876 экскурсий, в которых приняли участие 3200 человек.

В 2017 году проект проходил под девизом «Ночь музеев в ЭКОстиле». Популярной стала акция по сбору батареек - бытовых отходов, требующих специальной утилизации. Всего жители города сдали около 1,5 тонны батареек.