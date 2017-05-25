Общество

Елена Малкова
25 Мая, 2017 07:30

В Воронеже День славянской письменности и культуры отметили праздничным концертом

Концерт в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха.
Источник фото: govvrn.ru
Воронеж, 25 Мая - DIXINEWS.

24 мая в Воронеже День славянской письменности и культуры отметили праздничным концертом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Концерт состоялся в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха областного центра.

Участникам праздничного мероприятия напомнили о том, что более тысячи лет назад святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность.

Для зрителей Зеленого театра была подготовлена насыщенная программа. Большой сводный коллектив из хоров Воронежского государственного театра оперы и балета, областной филармонии, Воронежского концертного зала, Музыкального колледжа имени Ростроповичей, ВГПУ, церковных хоров и хоров ветеранов с солистами Ольгой Чирковой и Игорем Горностаевым исполнили а капелла и под аккомпанемент симфонического оркестра «Гимн в честь святых Кирилла и Мефодия», «Песню о Воронежа», «Марш веселых ребят», песни «Родина», «Течет река Волга», «Катюша», «Подмосковные вечера» и другие.

В исполнении юных солистов прозвучали песни «С чего начинается Родина», «Пусть всегда будет солнце», «Моя Россия», «Надежда», слова которой подхватили все зрители.

Праздничный концерт завершился патриотическим гимном «Славься!» Михаила Глинки в исполнении сводного хора.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В мероприятиях «Ночи музеев» в Екатеринбурге приняли участие 135 тысяч человек
В Волгограде появятся 25 новых автобусов большой вместимости
В Новосибирской области высажено более 150 тысяч деревьев

Арестована судья, занимавшаяся рейдерскими захватами недвижимости
В СФ выступил первый вице-президент «Русского географического общества», академик Н. Касимов
Лесные пожары уничтожили более 80 домов и строений в двух городах Красноярского края
В Архангельске сотрудник Росимущества попался на крупной взятке
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В мероприятиях «Ночи музеев» в Екатеринбурге приняли участие 135 тысяч человек
Воронеж, 25 Мая, 07:30.
В Воронеже День славянской письменности и культуры отметили праздничным концертом
Волгоград, 25 Мая, 07:03.
В Волгограде появятся 25 новых автобусов большой вместимости
Челябинск, 24 Мая, 17:51.
В Челябинской области на капремонт направят 5,4 млрд рублей
Москва, 24 Мая, 17:07.
Более 2 миллионов человек посетили мероприятия «Ночи музеев»
Россия, Москва, 24 Мая, 14:43.
Минвостокразвития обсудило комплексный план развития города Свободный
Россия, Москва, 24 Мая, 13:41.
Министр Лев Кузнецов провел встречу с руководством АО «Курорты Северного Кавказа»
Новосибирск, 24 Мая, 13:20.
В Новосибирской области высажено более 150 тысяч деревьев
Омск, 24 Мая, 09:12.
Омская область получит 92 млн рублей для завершения дорожно-строительных работ
Нижний Новгород, 24 Мая, 08:00.
На маршруты Нижнего Новгорода выйдут 200 новых автобусов
Россия, Москва, 24 Мая, 07:20.
На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
Москва, 23 Мая, 21:13.
Выставка к 100-летию Революции 1917 года откроется в «Манеже»
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт