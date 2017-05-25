В Воронеже День славянской письменности и культуры отметили праздничным концертом

24 мая в Воронеже День славянской письменности и культуры отметили праздничным концертом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Концерт состоялся в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха областного центра.

Участникам праздничного мероприятия напомнили о том, что более тысячи лет назад святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность.

Для зрителей Зеленого театра была подготовлена насыщенная программа. Большой сводный коллектив из хоров Воронежского государственного театра оперы и балета, областной филармонии, Воронежского концертного зала, Музыкального колледжа имени Ростроповичей, ВГПУ, церковных хоров и хоров ветеранов с солистами Ольгой Чирковой и Игорем Горностаевым исполнили а капелла и под аккомпанемент симфонического оркестра «Гимн в честь святых Кирилла и Мефодия», «Песню о Воронежа», «Марш веселых ребят», песни «Родина», «Течет река Волга», «Катюша», «Подмосковные вечера» и другие.

В исполнении юных солистов прозвучали песни «С чего начинается Родина», «Пусть всегда будет солнце», «Моя Россия», «Надежда», слова которой подхватили все зрители.

Праздничный концерт завершился патриотическим гимном «Славься!» Михаила Глинки в исполнении сводного хора.