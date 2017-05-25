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Елена Малкова
25 Мая, 2017 07:03
В Волгограде появятся 25 новых автобусов большой вместимости
Волгоград, 25 Мая - DIXINEWS.
Власти Волгограда продолжают увеличивать автопарк муниципального предприятия «ВПАТП-7».
Как сообщили в пресс-службе администрации города, принято решение о закупке дополнительно 25 низкопольных автобусов большой вместимости.
Этот подвижной состав выйдет на наиболее популярные муниципальные маршруты, что позволит создать достойный уровень обслуживания пассажиров.
В настоящее время подготовлена конкурсная документация, аукцион на закупку 25 новых вместительных автобусов объявят в ближайшие дни. Автобусы должны быть подключены к ГЛОНАСС и оборудованы системами обогрева и кондиционирования воздуха в салоне. Это обеспечит комфорт и безопасность пассажирских перевозок.
Обновление муниципального автобусного парка происходит в рамках реализации комплексной транспортной схемы, призванной упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, безопасными и доступными.
Стоит отметить, что за последние три года жителей Волгограда начали обслуживать свыше 370 новых безопасных и удобных автобусов различной вместимости.
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