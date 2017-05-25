Общество

Елена Малкова
25 Мая, 2017 07:03

В Волгограде появятся 25 новых автобусов большой вместимости

Автобус большой вместимости.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 25 Мая - DIXINEWS.

Власти Волгограда продолжают увеличивать автопарк муниципального предприятия «ВПАТП-7».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, принято решение о закупке дополнительно 25 низкопольных автобусов большой вместимости.

Этот подвижной состав выйдет на наиболее популярные муниципальные маршруты, что позволит создать достойный уровень обслуживания пассажиров.

В настоящее время подготовлена конкурсная документация, аукцион на закупку 25 новых вместительных автобусов объявят в ближайшие дни. Автобусы должны быть подключены к ГЛОНАСС и оборудованы системами обогрева и кондиционирования воздуха в салоне. Это обеспечит комфорт и безопасность пассажирских перевозок.

Обновление муниципального автобусного парка происходит в рамках реализации комплексной транспортной схемы, призванной упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, безопасными и доступными.

Стоит отметить, что за последние три года жителей Волгограда начали обслуживать свыше 370 новых безопасных и удобных автобусов различной вместимости.

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