Экономика

Елена Малкова
24 Мая, 2017 17:51

В Челябинской области на капремонт направят 5,4 млрд рублей

Капитальный ремонт.
Источник фото: vostok.vaonews.ru
Челябинск, 24 Мая - DIXINEWS.

В этом году в рамках утвержденного правительством Челябинской области краткосрочного плана региональный оператор проведет работы по капремонту многоквартирных домов на общую сумму 5,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Краткосрочный план был утвержден губернатором Борисом Дубровским.

На 2017 год запланировано выполнение более 7 357 видов работ на 1 534 МКД, в том числе ремонт или замена 1 377 лифтов. Ремонтные работы проводятся на взносы собственников жилья. Минимальный размер взноса на капремонт в Челябинской области в этом году составляет 7 рублей за кв. м.

Программа по капремонту реализуется в регионе с 2015 года. Капремонт в 2015 году был проведен по 402 видам работ на 291 многоквартирном доме на сумму 266 млн рублей. В 2016 году – 1 969 видов работ на 845 МКД на общую сумму 1582 млн рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Минвостокразвития обсудило с госорганами комплексный план развития города Свободный
Министр Лев Кузнецов провел в Минкавказе России встречу с руководством АО «Курорты Северного Кавказа»
Омская область получит 92 млн рублей для завершения дорожно-строительных работ

Подготовка к Олимпиаде: где в России есть аналоги Пхенчхана
В США самолет загорелся во время взлета
Мощный торнадо обрушился на Северную Каролину
412-е заседание Совета Федерации
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинской области на капремонт направят 5,4 млрд рублей
Москва, 24 Мая, 17:07.
Более 2 миллионов человек посетили мероприятия «Ночи музеев»
Россия, Москва, 24 Мая, 14:43.
Минвостокразвития обсудило с госорганами комплексный план развития города Свободный
Россия, Москва, 24 Мая, 13:41.
Министр Лев Кузнецов провел в Минкавказе России встречу с руководством АО «Курорты Северного Кавказа»
Новосибирск, 24 Мая, 13:20.
В Новосибирской области в рамках Всероссийского дня посадки леса высажено более 150 тысяч деревьев
Омск, 24 Мая, 09:12.
Омская область получит 92 млн рублей для завершения дорожно-строительных работ
Нижний Новгород, 24 Мая, 08:00.
На маршруты Нижнего Новгорода выйдут 200 новых автобусов
Россия, Москва, 24 Мая, 07:20.
На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
Москва, 23 Мая, 21:13.
Выставка к 100-летию Революции 1917 года откроется в «Манеже»
Хабаровск, 23 Мая, 20:16.
День корейского инвестора впервые пройдет в России
Москва, 23 Мая, 19:08.
Общественная палата РФ запускает интернет-приемную по ЕГЭ
Россия, Москва, 23 Мая, 17:57.
Корея может стать одним из партнеров России в развитии Дальнего Востока
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт