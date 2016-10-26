В Челябинской области на капремонт направят 5,4 млрд рублей

В этом году в рамках утвержденного правительством Челябинской области краткосрочного плана региональный оператор проведет работы по капремонту многоквартирных домов на общую сумму 5,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Краткосрочный план был утвержден губернатором Борисом Дубровским.

На 2017 год запланировано выполнение более 7 357 видов работ на 1 534 МКД, в том числе ремонт или замена 1 377 лифтов. Ремонтные работы проводятся на взносы собственников жилья. Минимальный размер взноса на капремонт в Челябинской области в этом году составляет 7 рублей за кв. м.

Программа по капремонту реализуется в регионе с 2015 года. Капремонт в 2015 году был проведен по 402 видам работ на 291 многоквартирном доме на сумму 266 млн рублей. В 2016 году – 1 969 видов работ на 845 МКД на общую сумму 1582 млн рублей.