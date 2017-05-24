Культура

Алексей Мирный
24 Мая, 2017 17:07

Более 2 миллионов человек посетили мероприятия «Ночи музеев»

Источник фото: bashinform.ru
Москва, 24 Мая - DIXINEWS.

20 мая состоялась Всероссийская культурная акция «Ночь музеев», в которой приняли участие музеи в 80 регионах страны.

ВЦИОМ провел специальное исследование и отмечает серьезное увеличение количества россиян, которые ходят в музеи.

«Во-первых, мы наблюдаем, что абсолютное большинство опрошенных (89%) так или иначе приобщено к практике посещения музеев. Почти 90% заявляют, что в тот или иной период посещали музеи. Но внутри структуры этих цифр есть еще более интересная тенденция. Это серьезное увеличение доли тех, кто был в музее именно в последнее время – год-два назад или чаще вплоть до последних двух-трех месяцев. Это активная аудитория недавних посещений. И за последние 8 лет (этот замер мы проводим с 2008 года) она увеличилась с 29% до 37%. Довольно интересная тенденция», - рассказал Кирилл Родин - руководитель управления социально-политических исследований.

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