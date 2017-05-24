Минвостокразвития обсудило с госорганами комплексный план развития города Свободный

Не позднее 15 июня Минвостокразвития России внесет на рассмотрение в Правительство России подготовленный долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Свободный.

Об этом заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов во время совещания с федеральными органами госвласти и организациями, участвующими в реализации плана, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«План разрабатывается в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Нужно разработать меры по содействию развитию социальной сферы города. Причина понятна, здесь реализуется несколько масштабных проектов. В свою очередь государство должно заниматься социальной сферой, чтобы не получилось так, что социальное развитие не будет поспевать за экономическим и станет ограничивающим фактором в принятии инвестиционных решений», - подчеркнул Артур Ниязметов.

Замминистра напомнил, что поручение подготовить комплексный план Минвостокразвития России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, правительством Амурской области, ПАО «Газпромом» дано Правительством России по итогам совещания о предварительных результатах работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке в 2015–2017 годах.

В третьем по численности Амурской области городе Свободный сложилась непростая социальная ситуация. Из-за закрытия ключевых градообразующих предприятий численность населения сократилась на 33% за последние 15 лет. Ухудшилась также социальная инфраструктура. Ее износ составляет 60%.

Вместе с тем сейчас идет строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ввод в эксплуатацию которого обеспечит создание порядка 3 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, планируется дополнительный прирост численности населения города за счет создания сопутствующих производств и развития сферы услуг.

Для кардинального изменения ситуации, по словам Артура Ниязметова, требуется консолидация усилий всех уровней власти и инвесторов, реализующих свои проекты на этой территории.

План комплексного социально-экономического развития г. Свободного до 2025 года направлен на сбалансированное развитие производственной и социальной сферы города. В разработке плана принимают участие 11 федеральных министерств и ведомств, в том числе Минздрав, Минспорт, Минэкономразвития, и 14 заинтересованных организаций.

План развития Свободного включает 48 мероприятий. Среди них разработка схемы газификации и газоснабжения города, реконструкция сетей теплоснабжения и водопроводных сетей, приведение в нормативное состояние дорог и улиц, обновление общественного транспорта, оснащение медучреждений автомобилями скорой помощи, строительство новых школ и детских садов, строительство и реконструкция домов культуры. Также запланированы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Большинство федеральных министерств и ведомств согласовали разработанный план без замечаний. Ряд моментов были уточнены.

«Состоялось несколько совещаний по обсуждению комплексного плана, по итогам которых он был дополнен необходимыми мероприятиями, включая газификацию города, реконструкцию школьных стадионов. Сейчас мы вышли на финишную прямую. Важно, чтобы все мероприятия, отраженные в комплексном плане, были включены в государственные программы в рамках их приоритизации на опережающее развитие Дальнего Востока и формирования специального дальневосточного раздела», - уточнил Артур Ниязметов.

По предварительной оценке, стоимость необходимых мероприятий составляет 48,9 млрд. рублей, из них 3,3 млрд. рублей планируется обеспечить за счет средств бюджета Амурской области, 17,5 млрд рублей за счет внебюджетных источников (частные инвестиции), 28,1 млрд рублей - средства федерального бюджета, из которых 12,5 млрд рублей предусмотрено Минвостокразвития России на строительство нового микрорайона в рамках мероприятия по созданию ТОР «Свободный» в госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Город Свободный должен стать «точкой роста» не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока. Это второй наш опыт по разработке такого плана. Первый комплексный план был разработан для Комсомольска-на-Амуре и сейчас выполняется. Наша главная задача сделать так, чтобы не просто остановить отток населения и привлечь кадры на крупные предприятия, а сделать комфортным условия проживания на всем Дальнем Востоке, существенно повысив качество жизни», - рассказал замминистра.

Реализация Плана позволит преодолеть негативные процессы оттока населения, обеспечив увеличение численности населения к 2025 году на 10,2 тыс. человек (до 64,4 тыс. человек); довести до нормативных значений показатели обеспеченности жителей города в объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры; повысить уровень удовлетворенности жителей общим положением дел в городе до 80 процентов.