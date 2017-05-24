Министр Лев Кузнецов провел в Минкавказе России встречу с руководством АО «Курорты Северного Кавказа»

Во встрече приняли участие Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев, руководители структурных подразделений компании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 238 от 28 февраля 2017 года Минкавказу России переданы полномочия по управлению особыми экономическими зонами (ОЭЗ) на Северном Кавказе, закрепленные ранее за Минэкономразвития России. Изменения касаются ОЭЗ в составе проекта Северо-Кавказского туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»).

Для особых экономических зон в составе туристического кластера, в отличие от других туристско-рекреационных ОЭЗ в России, сохраняется федеральный принцип управления, что связано с особым значением туристической отрасли для развития всего СКФО.

До конца года в Министерство по делам Северного Кавказа будут переданы и права акционера пакета акций АО «КСК», принадлежащих Российской федерации. Это завершит формирование пула инструментов развития Северного Кавказа в рамках реализации новой концепции Государственной программы развития Северного Кавказа. Кроме того, позволит более эффективно решать вопросы развития горного кластера СКФО, так как центр принятия решений по всем стратегическим вопросам будет сконцентрирован в Минкавказе России. Напомним, что в настоящее время председателем Совета директоров КСК является заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников.

В ходе совещания Министр поставил перед менеджментом АО «КСК» ключевые задачи на ближайший период. Главные вопросы – качество бюджетного планирования, основанного на проектном подходе, повышение эффективности бюджетных расходов. Он призвал внимательно отнестись к бюджетным проектировкам и их реализации. «В рамках защиты бюджета необходимо четко понимать, какие результаты должны быть получены на выходе. На всех уровнях - и контролирующих, и управленческих, мы должны демонстрировать единое целеполагание», - сказал Лев Кузнецов.

Он привел данные: по оценке эффективности реализации госпрограмма развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года среди 37 госпрограмм занимает 9-ю позицию. «Это хороший результат, но мы должны двигаться дальше улучшать позиции, а это теперь напрямую зависит и от качества работы КСК, проекты которого финансируются из госпрограммы», - прокомментировал Лев Кузнецов.

По словам Первого заместителя Министра Одеса Байсултанова работать предстоит всем «в общей логике для достижения поставленных целей и задач, для обеспечения социально-экономического развития Северного Кавказа». При этом важной задачей самого ближайшего времени Одес Байсултанов считает необходимость повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе связанных с управленческими затратами, а также акцентирование внимания компании на регионах, где реализуются проекты. «Вся деятельность компании ведется в регионах Северного Кавказа, значит присутствие КСК должно быть активным, а действия синхронизированы с Министерством по делам Северного Кавказа и руководством регионов», - сказал Первый заместитель Министра Одес Байсултанов.