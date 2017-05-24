Общество

Елена Малкова
24 Мая, 2017 13:20

В Новосибирской области в рамках Всероссийского дня посадки леса высажено более 150 тысяч деревьев

На территории Кудряшовского лесохозяйственного участка участники акции высадили более 8 тысяч сосен на площади 2 га.
Источник фото: nso.ru
Новосибирск, 24 Мая - DIXINEWS.

На территории Кудряшовского лесохозяйственного участка 24 мая участники Всероссийского дня посадки леса высадили свыше 8 тысяч сосен на площади 2 га, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Акция проводится с целью повышения культуры поведения в лесу, воспитания бережного отношения к лесу, воспроизводства лесов.

«Сегодняшние посадки – завершающее, центральное мероприятие акции «Всероссийский день посадки леса» в регионе. Акция уже прошла во всех районах области, было высажено более 150 тысяч штук молодых деревьев», – сообщил руководитель областного департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий. Он также уточнил, что приживаемость сеянцев покажет осень. Лесные культуры при необходимости будут дополнены. Лесоводы организуют необходимый агротехнический уход за молодыми посадками.

В акции, которую организовал департамент лесного хозяйства региона, приняли участие более 200 человек – руководители и специалисты учреждений сферы лесного хозяйства, сотрудники департаментов лесного хозяйства Новосибирской области и по Сибирскому федеральному округу, преподаватели и студенты профильных образовательных учреждений, представители МЧС, службы судебных приставов, общественности. Посадочный материал предоставили Болотнинское, Маслянинское и Искитимское лесничества.

Стоит отметить, что в регионе в этом году мероприятие приурочено к 80-летию Новосибирской области. Третий год акция проводится совместно с Национальным проектом «Лес Победы».

Всероссийский день посадки леса традиционно проводится каждую вторую субботу мая. Но из-за погодных условий вносятся коррективы, и регионы самостоятельно определяют дату проведения этой масштабной общественной акции.

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