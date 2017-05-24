Омская область получит 92 млн рублей для завершения дорожно-строительных работ

23 мая Росавтодор подписал соглашение с Правительством Омской области о выделении 92 млн рублей для завершения дорожно-строительных работ, стартовавших в прошлом году.

В рамках господдержки в сельских районах будет проведена реконструкция 8 участков дорог, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

За счет бюджетных средств будет проведена реконструкция участков дорог «Нагорно-Аевск – Бородинка» (0 км-2 км) в Тевризском районе; «Исилькуль – Полтавка», участок км 3 – Боровое в Исилькульском районе; завершится строительство дороги по ул. Механизаторов в г. Исилькуле, а также улицы Чкалова в Таре; будут реконструированы проезды к деревне Кочки в Любинском районе и аулу Жанааул в Москаленском районе; появится новое асфальтобетонное покрытие на улице Западная в райцентре Любино.

Планируется, что работы на объектах стартуют в августе 2017 года.