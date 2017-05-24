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Елена Малкова
24 Мая, 2017 09:12
Омская область получит 92 млн рублей для завершения дорожно-строительных работ
Омск, 24 Мая - DIXINEWS.
23 мая Росавтодор подписал соглашение с Правительством Омской области о выделении 92 млн рублей для завершения дорожно-строительных работ, стартовавших в прошлом году.
В рамках господдержки в сельских районах будет проведена реконструкция 8 участков дорог, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
За счет бюджетных средств будет проведена реконструкция участков дорог «Нагорно-Аевск – Бородинка» (0 км-2 км) в Тевризском районе; «Исилькуль – Полтавка», участок км 3 – Боровое в Исилькульском районе; завершится строительство дороги по ул. Механизаторов в г. Исилькуле, а также улицы Чкалова в Таре; будут реконструированы проезды к деревне Кочки в Любинском районе и аулу Жанааул в Москаленском районе; появится новое асфальтобетонное покрытие на улице Западная в райцентре Любино.
Планируется, что работы на объектах стартуют в августе 2017 года.
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