Экономика

Елена Малкова
24 Мая, 2017 09:12

Омская область получит 92 млн рублей для завершения дорожно-строительных работ

Дорожно-строительные работы.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 24 Мая - DIXINEWS.

23 мая Росавтодор подписал соглашение с Правительством Омской области о выделении 92 млн рублей для завершения дорожно-строительных работ, стартовавших в прошлом году.

В рамках господдержки в сельских районах будет проведена реконструкция 8 участков дорог, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

За счет бюджетных средств будет проведена реконструкция участков дорог «Нагорно-Аевск – Бородинка» (0 км-2 км) в Тевризском районе; «Исилькуль – Полтавка», участок км 3 – Боровое в Исилькульском районе; завершится строительство дороги по ул. Механизаторов в г. Исилькуле, а также улицы Чкалова в Таре; будут реконструированы проезды к деревне Кочки в Любинском районе и аулу Жанааул в Москаленском районе; появится новое асфальтобетонное покрытие на улице Западная в райцентре Любино.

Планируется, что работы на объектах стартуют в августе 2017 года.

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