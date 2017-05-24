Общество

Елена Малкова
24 Мая, 2017 08:00

На маршруты Нижнего Новгорода выйдут 200 новых автобусов

Новые автобусы, закупленные для работы на линиях Нижнего Новгорода.
Источник фото: government-nnov.ru
Нижний Новгород, 24 Мая - DIXINEWS.

Автобусный парк Нижнего Новгорода до конца лета пополнят 200 новых машин.

Об этом заявил глава региона Валерий Шанцев в ходе инспекции новых автобусов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

50 автобусов главе администрации были переданы 22 мая, а средства на приобретение еще 150 машин уже перечислены областной столице.

Как рассказал глава мэрии Нижнего Новгорода Сергей Белов, закупка еще 50 автобусов средней вместимости уже объявлена, а на текущей неделе будут проведены конкурсы на закупку 100 низкопольных автобусов большой вместимости на газомоторном топливе.

«Таким образом, до конца лета парк «Нижегородпассажиравтотранса» пополнится 200 автобусами и обновится практически на 80%. Это очень хороший темп обновления и в самом скором времени нижегородцы будут передвигаться по городу в комфортных условиях. Это было бы невозможно без поддержки губернатора и правительства области», - сообщил Сергей Белов.

Во время инспекции губернатор лично проехал на одном из новых автобусов в качестве пассажира.

«Конечно, новая техника - эта хорошее дело, но одновременно с этим нужно обращать внимание на логистику: чтобы автобусы были правильно распределены по маршрутам в зависимости от востребованности нижегородцами, кроме того, нужно обращать внимание и на интервалы движения, не надо заставлять людей ждать», - отметил Валерий Шанцев.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, новые транспортные средства марки «ЛиАЗ» адаптированы для людей с ограниченными возможностями, оборудованы электронными информационными табло и системой ГЛОНАСС. В настоящее время автобусы проходят процедуру оформления документов, а уже в начале июня начнут курсировать по городским маршрутам.

Как сообщили в региональном минтрансе, на закупку 50 дизельных полунизкопольных автобусов большой вместимости (ЛиАЗ) Нижнему Новгороду было выделено 365 млн рублей.

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