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Елена Малкова
24 Мая, 2017 07:20
На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
Россия, Москва, 24 Мая - DIXINEWS.
Корейские инвесторы планируют принять участие в строительстве Камчатской краевой больницы.
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки со специальными посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, объем инвестиций составит 11 млрд рублей. Это первый проект в сфере здравоохранения дальневосточных регионов с корейскими инвестициями.
«Президент России Владимир Путин определил развитие Дальнего Востока нашим национальным приоритетом, - подчеркнул Александр Галушка. - Поэтому сегодня реализуется новая государственная политика, направленная на создание в макрорегионе конкурентных условий инвестирования и ведения бизнеса в масштабах АТР».
В частности, в дальневосточных регионах созданы территории опережающего развития, открыта свободная таможенная зона - свободный порт Владивосток, инвесторам оказывается адресная инфраструктурная и финансовая поддержка. Кроме того, сформирована система институтов развития - Корпорация развития Дальнего Востока, управляющая ТОРами и свободным портом, Агенство развития человеческого капитала и Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
«Сегодня нам подробно рассказали обо всех инструментах, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока, - прокомментировал итоги встречи Сон Ен Гиль. - Считаю, что при поддержке Президентов обеих стран все запланированные проекты могут быть реализованы».
Отметим, принятые меры позволили привлечь в макрорегион 39 млрд долларов США прямых инвестиций, из которых 4 млрд долларов - инвестиции из ведущих стран АТР. 6 корейских инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 67 млн долларов США уже реализуются на территории Дальнего Востока.
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