Культура

Алексей Мирный
23 Мая, 2017 21:13

Выставка к 100-летию Революции 1917 года откроется в «Манеже»

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 23 Мая - DIXINEWS.

24 мая 2017 года в 18.30 в ЦВЗ «Манеж» состоится открытие выставки «Строители нового мира. Коминтерн. 1918-1924».

Она приурочена к 100-летию революции 1917 года в России.

В мероприятии примут участие: Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, Генеральный директор ГМВЦ «РОСИЗО» Сергей Перов, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие.

По словам организаторов, выставка «Строители нового мира. Коминтерн. 1918-1924» дает представление о том, как после революции 1917 года создавалось новое советское государство, как жили люди. Проект демонстрирует обширное собрание экспонатов, представляющих эпоху. Центральное произведение выставки – полотно Исаака Бродского «II Конгресс Коминтерна (Торжественное открытие второго Конгресса Коминтерна во дворце имени Урицкого, бывшем Таврическом)», рассказывающее об одном из самых важных событий постреволюционного времени, - заседании Второго Конгресса Коминтерна (Коммунистического интернационала), утвердившего Устав Коминтерна, цели и задачи мирового коммунистического движения.

Выставка организована Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» совместно с Государственным историческим музеем и Российским государственным архивом социально-политической истории при содействии Министерства культуры Российской Федерации.

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