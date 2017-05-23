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Елена Малкова
23 Мая, 2017 20:16
День корейского инвестора впервые пройдет в России
Хабаровск, 23 Мая - DIXINEWS.
«День корейского инвестора» состоится 28 июня в Хабаровске.
Об этом заявил сегодня, 23 мая, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на встрече со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Мероприятие предполагает целый ряд переговоров с представителями ведущих южнокорейских компаний относительно реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Организатором выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
«День корейского инвестора» позволит решить проблемы иностранных инвесторов, работающих на территории Дальнего Востока, проводить его мы будем регулярно», - пояснил Александр Галушка.
Предполагается, что мероприятие посетит вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Господин Сон Ен Гиль отметил, что Президент Республики Корея выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.
Александр Галушка также уточнил, что в ближайшие три месяца запланирован целый ряд мероприятий с участием корейских бизнесменов. Так, 23 июня в Сеуле пройдет организованная совместно с Корейской международной торговой ассоциацией выездная сессия Восточного экономического форума, посвященная двусторонним инвестиционным проектам на Дальнем Востоке. Кроме того, 26 июня в Сеуле состоится 11-е заседание Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Отметим, спецпосланник президента Южной Кореи Со Ён Гиль намерен 24 мая обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным детали визита нового главы республики Мун Чжэ Ина в Россию. По словам Со Ён Гиля, на встрече он планирует передать главе российского государства благодарность от Мун Чжэ Ина за поздравления в связи с его избранием.
Также дипломат рассчитывает обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики.
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