Экономика

Елена Малкова
23 Мая, 2017 20:16

День корейского инвестора впервые пройдет в России

Хабаровск.
Источник фото: minvr.ru
Хабаровск, 23 Мая - DIXINEWS.

«День корейского инвестора» состоится 28 июня в Хабаровске.

Об этом заявил сегодня, 23 мая, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на встрече со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Мероприятие предполагает целый ряд переговоров с представителями ведущих южнокорейских компаний относительно реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Организатором выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«День корейского инвестора» позволит решить проблемы иностранных инвесторов, работающих на территории Дальнего Востока, проводить его мы будем регулярно», - пояснил Александр Галушка.

Предполагается, что мероприятие посетит вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Господин Сон Ен Гиль отметил, что Президент Республики Корея выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.

Александр Галушка также уточнил, что в ближайшие три месяца запланирован целый ряд мероприятий с участием корейских бизнесменов. Так, 23 июня в Сеуле пройдет организованная совместно с Корейской международной торговой ассоциацией выездная сессия Восточного экономического форума, посвященная двусторонним инвестиционным проектам на Дальнем Востоке. Кроме того, 26 июня в Сеуле состоится 11-е заседание Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отметим, спецпосланник президента Южной Кореи Со Ён Гиль намерен 24 мая обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным детали визита нового главы республики Мун Чжэ Ина в Россию. По словам Со Ён Гиля, на встрече он планирует передать главе российского государства благодарность от Мун Чжэ Ина за поздравления в связи с его избранием.

Также дипломат рассчитывает обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики.

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