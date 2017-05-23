Общественная палата РФ запускает интернет-приемную по ЕГЭ

Для учеников школ начинается традиционный этап сдачи ЕГЭ, он будет проходить с 26 мая по 1 июля.

С целью улучшения обратной связи с учащимися, запущен специальный интернет-портал, где все основные вопросы помогут решить эксперты Рособрнадзора, ФИПИ и Департамента образования Москвы.

«Несмотря на то, что единый государственный экзамен проводится по всей России не первый год, он все еще вызывает определенные сомнения и вопросы, которые нужно оперативно решать. Организаторы и эксперты утверждают о необходимости обратной связи в вопросах образования, а учащиеся могут не только получить актуальную информацию, но и сделать процедуру ЕГЭ максимально комфортной», - говорится в релизе Общественной палаты РФ.