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Елена Малкова
23 Мая, 2017 17:57
Корея может стать одним из партнеров России в развитии Дальнего Востока
Россия, Москва, 23 Мая - DIXINEWS.
Республика Корея может стать одним из ключевых партнеров России в развитии дальневосточного региона.
Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на проходящей в эти минуты встрече со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Александр Галушка подчеркнул, что сегодня корейские инвесторы реализуют 6 проектов на территории Дальнего Востока. Общий объем инвестиций этих проектов составляет порядка 70 млн долларов.
«Потенциал инвестиционного сотрудничества между двумя странами минимум на два порядка выше. Цель Правительства России - сделать Дальний Восток максимально удобной территорией для ведения бизнеса, разработанные для этого документы фактически формируют новую карту Дальнего Востока», - отметил Министр.
Сон Ен Гиль отметил, что Президент Республики Корея выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.
Напомним, что инструменты развития территорий Дальнего Востока уже позволили привлечь 39 млрд долларов США прямых инвестиций, в том числе, 4 млрд долларов - иностранных инвестиций из ведущих стран АТР.
На полях второго Восточного экономического форума между российским и корейскими компаниями было подписано 12 соглашений на сумму 240 млн долларов США. Это новые инвестиционные проекты и инициативы.
По мнению Министра большой потенциал для сотрудничества двух территорий в таких сферах, как рыболовство, аквакультура, рыболовное судостроение, сельское хозяйство.
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