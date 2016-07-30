Корея может стать одним из партнеров России в развитии Дальнего Востока

Республика Корея может стать одним из ключевых партнеров России в развитии дальневосточного региона.

Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на проходящей в эти минуты встрече со специальным посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Александр Галушка подчеркнул, что сегодня корейские инвесторы реализуют 6 проектов на территории Дальнего Востока. Общий объем инвестиций этих проектов составляет порядка 70 млн долларов.

«Потенциал инвестиционного сотрудничества между двумя странами минимум на два порядка выше. Цель Правительства России - сделать Дальний Восток максимально удобной территорией для ведения бизнеса, разработанные для этого документы фактически формируют новую карту Дальнего Востока», - отметил Министр.

Сон Ен Гиль отметил, что Президент Республики Корея выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.

Напомним, что инструменты развития территорий Дальнего Востока уже позволили привлечь 39 млрд долларов США прямых инвестиций, в том числе, 4 млрд долларов - иностранных инвестиций из ведущих стран АТР.

На полях второго Восточного экономического форума между российским и корейскими компаниями было подписано 12 соглашений на сумму 240 млн долларов США. Это новые инвестиционные проекты и инициативы.

По мнению Министра большой потенциал для сотрудничества двух территорий в таких сферах, как рыболовство, аквакультура, рыболовное судостроение, сельское хозяйство.