Численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов РФ.

Данный мониторинг базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости, сообщает пресс-служба Минтруда России.

С 10 по 17 мая 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3 % и составила 862 328 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 031 692 человека.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 62 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Магаданской, Сахалинской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Крым, Карелия и Хакасия.

В 21 регионе отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в Республике Марий Эл, Рязанской и Воронежской областях.

В Карачаево-Черкесской Республике и Тульской области численность безработных не изменилась.

По состоянию на 17 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 183 908 человек.

По данным на 1 мая уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1 % от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года – 1,4 %).

По состоянию на 17 мая количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.