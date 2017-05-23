«Мосмонитор» опубликовал любопытный разговор Андрея Колядина с коллегами

Информационное агентство «Мосмонитор» опубликовало на своем сайте любопытный разговор экс-куратора региональной политики Администрации Президента, а в настоящее время главного политтехнолога Кремля Андрея Колядина с коллегами по работе.

По информации источника встреча состоялась в «Шоколаднице» на Старой площади.

Как уточняет «Мосмонитор» Андрей Колядин сокрушался по поводу катастрофического непрофессионализма некоторых политиков.

В частности, досталось и реновации: "Я давно предупреждал, когда ещё Собянин сносил палатки, что дальше он выселит вас (москвичей) из домов. Проект, по сути, завален. Как из него выходить - непонятно, явный фальстарт, совершенно не учли социологию, настроения в обществе», - цитирует «Мосмонитор» Колядина, который, уточнил, что реновация – дело рук не одного Собянина.

«Это их совместный проект с Володиным. Они думали, что бонусы схватят, но взяли на себя ответственность, дорожную карту не согласовали».

И как уточняет источник, «разруливать же теперь приходится ему, Колядину. А дело это в башнях неблагодарное, потому что "Путину вообще безразлична внутренняя политика. Он полностью во внешней".

Товарищи во время разговора понимающе кивали и даже записывали. Записи передали куда положено, уточняет источник.

Для информации:

Андрей Михайлович Колядин родился 5 июля 1964 года в г. Елец (Липецкая область). Кандидат политических наук. В 2005-2007 гг. - руководил департаментом по информационной политике и взаимодействию с институтами гражданского общества правительства Самарской области. В 2008-2009 гг. - вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области. С 2009 года - Администрация Президента России, начальник департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике. С июля 2012 года - Администрация Президента РФ, заместитель полномочного представителя Президента РФ в УФО. 2013 - 2014 г.г. - вице-президент «Объединенной судостроительной компании». Награжден Почетной грамотой Президента РФ. Действительный государственный советник РФ 2 класса.