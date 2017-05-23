|
Елена Малкова
23 Мая, 2017 14:18
«Мосмонитор» опубликовал любопытный разговор Андрея Колядина с коллегами
Россия, Москва, 23 Мая - DIXINEWS.
Информационное агентство «Мосмонитор» опубликовало на своем сайте любопытный разговор экс-куратора региональной политики Администрации Президента, а в настоящее время главного политтехнолога Кремля Андрея Колядина с коллегами по работе.
По информации источника встреча состоялась в «Шоколаднице» на Старой площади.
Как уточняет «Мосмонитор» Андрей Колядин сокрушался по поводу катастрофического непрофессионализма некоторых политиков.
В частности, досталось и реновации: "Я давно предупреждал, когда ещё Собянин сносил палатки, что дальше он выселит вас (москвичей) из домов. Проект, по сути, завален. Как из него выходить - непонятно, явный фальстарт, совершенно не учли социологию, настроения в обществе», - цитирует «Мосмонитор» Колядина, который, уточнил, что реновация – дело рук не одного Собянина.
«Это их совместный проект с Володиным. Они думали, что бонусы схватят, но взяли на себя ответственность, дорожную карту не согласовали».
И как уточняет источник, «разруливать же теперь приходится ему, Колядину. А дело это в башнях неблагодарное, потому что "Путину вообще безразлична внутренняя политика. Он полностью во внешней".
Товарищи во время разговора понимающе кивали и даже записывали. Записи передали куда положено, уточняет источник.
Для информации:
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт