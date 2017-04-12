Социально-ориентированный бизнес появится на «дальневосточном гектаре»

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке вместе с предпринимателями, ведущими бизнес в регионе, разрабатывает новые модельные бизнес-решения, для реализации на «дальневосточном гектаре».

Так один из бизнес-планов посвящен созданию частных домов престарелых, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

По мнению разработчика идеи Алексея Кана, возможность получить бесплатную землю по программе «Дальневосточный гектар», а также меры государственной поддержки позволят быстрее запустить проект.

«В настоящее время тема социальных сервисов для пожилых людей на Дальнем Востоке является одной из самых острых, а вопрос о появлении частных домов престарелых продиктован самой жизнью. При разработке бизнес-плана учитывалось, что этот рынок недонасыщен на 70%, что гарантирует высокую востребованность услуг», - отметил Алексей Кан.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет значительные возможности для ведения своего дела – граждане могут заниматься на земельном участке любой деятельностью, не запрещенной законом.

«На сайте Агентства опубликованы модельные бизнес-решения по широкому спектру отраслей. Они содержат структуру и порядок экономических расчетов, которые может сделать предприниматель. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе» - рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков. «Агентство оказывает методологическую поддержку гражданам, реализующим предложенные бизнес-идеи на Дальнем Востоке и популяризует «истории успеха», осуществленные на «дальневосточных гектарах», - подчеркнул он.

Напоминаем, что у граждан, желающих заниматься бизнесом на Дальнем Востоке, есть возможность пройти обучение по программе развития микро- и малого предпринимательства — «Бизнес класс», организованной Сбербанком и Google при поддержке АРЧК ДВ. Уникальные практические навыки можно получить в серии онлайн модулей и очных мастер-классов. Самые активные участники смогут заручиться поддержкой наставника и сделать первые шаги под его руководством. Зарегистрироваться в «Бизнес классе» и получить более подробную информацию о программе можно на сайте www.business-class.pro.

Как сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, уже есть хорошие примеры освоения «дальневосточных гектаров».

«Люди берут землю для того, чтобы вести сельское хозяйство, построить свой дом, заниматься бизнесом. А государство оказывает поддержку тем, кто берет «дальневосточный гектар». Меры поддержки дифференцированы. Они зависят от того, чем планирует заняться человек на своей земле. Например, если он хочет заняться сельским хозяйством, то он может получить соответствующие гранты, воспользоваться льготным лизингом сельхозтехники. Если он хочет построить дом, то может получить квоту на вырубку леса», – говорил Александр Галушка.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило 90 тыс. заявлений, около 16 тыс. земельных участков уже передано в пользование.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.