Общество

Елена Малкова
23 Мая, 2017 08:34

Екатеринбург вошел в топ-5 самых перспективных российских мегаполисов

Екатеринбург.
Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 23 Мая - DIXINEWS.

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых перспективных мегаполисов России.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, рейтинг составлен журналом «Русский репортер» на основе социально-экономических показателей и опроса жителей городов.

По мнению независимых экспертов, Екатеринбург - это «современный мегаполис модернизационного типа», который лидирует по таким показателям, как средний уровень зарплаты и оборот розничной торговли. При этом уральская столица остается городом с «большим потенциалом для пространственного, инфраструктурного, промышленного, инновационного, социокультурного развития».

Проект «Рейтинг российских мегаполисов» журнала «Русский репортер» учитывает лишь крупные города, где проживают более 600 тысяч человек.

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