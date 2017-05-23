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Елена Малкова
23 Мая, 2017 08:34
Екатеринбург вошел в топ-5 самых перспективных российских мегаполисов
Екатеринбург, 23 Мая - DIXINEWS.
Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых перспективных мегаполисов России.
Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, рейтинг составлен журналом «Русский репортер» на основе социально-экономических показателей и опроса жителей городов.
По мнению независимых экспертов, Екатеринбург - это «современный мегаполис модернизационного типа», который лидирует по таким показателям, как средний уровень зарплаты и оборот розничной торговли. При этом уральская столица остается городом с «большим потенциалом для пространственного, инфраструктурного, промышленного, инновационного, социокультурного развития».
Проект «Рейтинг российских мегаполисов» журнала «Русский репортер» учитывает лишь крупные города, где проживают более 600 тысяч человек.
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