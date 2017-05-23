Екатеринбург вошел в топ-5 самых перспективных российских мегаполисов

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых перспективных мегаполисов России.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, рейтинг составлен журналом «Русский репортер» на основе социально-экономических показателей и опроса жителей городов.

По мнению независимых экспертов, Екатеринбург - это «современный мегаполис модернизационного типа», который лидирует по таким показателям, как средний уровень зарплаты и оборот розничной торговли. При этом уральская столица остается городом с «большим потенциалом для пространственного, инфраструктурного, промышленного, инновационного, социокультурного развития».

Проект «Рейтинг российских мегаполисов» журнала «Русский репортер» учитывает лишь крупные города, где проживают более 600 тысяч человек.