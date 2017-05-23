Спорт

Елена Малкова
23 Мая, 2017 08:00

Челябинцы завоевали семнадцать медалей на Всемирных играх ветеранов

Награждение спортсменов-ветеранов.
Источник фото: cheladmin.ru
Челябинск, 23 Мая - DIXINEWS.

Ветераны Челябинска приняли участие во Всемирных играх ветеранов 2017 года, которые проходили в Новой Зеландии. Спортсмены завоевали семнадцать медалей: три золотые, три серебряные и одиннадцать бронзовых.

22 мая мэр Челябинска Евгений Тефтелев вручил спортсменам-ветеранам благодарственные письма и подарки.

Ветераны Челябинска показали высокие результаты в плавании и легкой атлетике. Альфия Губина завоевала одно золото и по три серебра и бронзы в плавании, Ирина Рыбанина поднималась на высшую ступень пъедестала почета дважды в обеих дисциплинах, а также четыре раза на третью ступень среди лучших пловцов. Леонид Ишков и Евгений Скороходов завоевали по две бронзовых медали в плавании.

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