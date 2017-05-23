Челябинцы завоевали семнадцать медалей на Всемирных играх ветеранов

Ветераны Челябинска приняли участие во Всемирных играх ветеранов 2017 года, которые проходили в Новой Зеландии. Спортсмены завоевали семнадцать медалей: три золотые, три серебряные и одиннадцать бронзовых.

22 мая мэр Челябинска Евгений Тефтелев вручил спортсменам-ветеранам благодарственные письма и подарки.

Ветераны Челябинска показали высокие результаты в плавании и легкой атлетике. Альфия Губина завоевала одно золото и по три серебра и бронзы в плавании, Ирина Рыбанина поднималась на высшую ступень пъедестала почета дважды в обеих дисциплинах, а также четыре раза на третью ступень среди лучших пловцов. Леонид Ишков и Евгений Скороходов завоевали по две бронзовых медали в плавании.