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Елена Малкова
23 Мая, 2017 08:00
Челябинцы завоевали семнадцать медалей на Всемирных играх ветеранов
Челябинск, 23 Мая - DIXINEWS.
Ветераны Челябинска приняли участие во Всемирных играх ветеранов 2017 года, которые проходили в Новой Зеландии. Спортсмены завоевали семнадцать медалей: три золотые, три серебряные и одиннадцать бронзовых.
22 мая мэр Челябинска Евгений Тефтелев вручил спортсменам-ветеранам благодарственные письма и подарки.
Ветераны Челябинска показали высокие результаты в плавании и легкой атлетике. Альфия Губина завоевала одно золото и по три серебра и бронзы в плавании, Ирина Рыбанина поднималась на высшую ступень пъедестала почета дважды в обеих дисциплинах, а также четыре раза на третью ступень среди лучших пловцов. Леонид Ишков и Евгений Скороходов завоевали по две бронзовых медали в плавании.
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