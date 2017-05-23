Общество

Елена Малкова
23 Мая, 2017 06:56

В Волгограде установят 86 новых остановочных павильонов

Общественный транспорт.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 23 Мая - DIXINEWS.

В Волгограде этим летом в рамках поэтапной реализации комплексной транспортной схемы начнется обустройство 86 остановок общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, новые современные остановочные павильоны разместят на пяти городских магистралях.

Остановочные павильоны для удобства пассажиров будут оборудованы электронными информационными табло.

Дизайн-проекты остановочных павильонов уже утверждены, в ближайшие дни будет объявлен конкурс по определению предприятия-изготовителя.

Жители города, которые пользуются общественным транспортом, получат возможность в режиме реального времени узнавать о времени прибытия ближайших автобусов, ожидая транспорт в удобном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, дождя и снега.

Новые остановки появятся по пр. им. В.И. Ленина, ул. им. Рокоссовского, пр. им. Маршала Г.К. Жукова, ул. Исторической и Рабоче-Крестьянской.

Масштабное обновление и благоустройство автобусных и троллейбусных остановок позволит обеспечить пассажирам достойный уровень транспортного обслуживания.

Современное и удобное средство информирования пассажиров - электронные табло - появится на остановках «Ул. Тополевая», «Ул. Хиросимы» и «Дом Союзов».

Подобные устройства информирования пассажиров успешно функционируют в различных городах страны, например, в Москве или Казани. В столице Волгоградской области их установят впервые, и передачу информации о движении транспорта на табло обеспечат при помощи ГЛОНАСС, модулями которых оборудован общественный транспорт на опорных и ряде вспомогательных маршрутах.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Более 90% проголосовавших москвичей поддерживают программу реновации - Хуснуллин
Россиянин из Сколково вошел в пятерку самых многообещающих инженеров мира
Новосибирская область завоевала 19 медалей V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Пермяк собрал самую большую «кактусную» коллекцию в России
Пожар в административном здании в Новой Москве потушен
Бывший прокурор Энгельса оказался взяточником
Лавров: многие американские СМИ работают в ключе советской прессы
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Волгограде установят 86 новых остановочных павильонов
Москва, 22 Мая, 22:04.
Более 90% проголосовавших москвичей поддерживают программу реновации - Хуснуллин
Москва, 22 Мая, 21:08.
Россиянин из Сколково вошел в пятерку самых многообещающих инженеров мира
Москва, 22 Мая, 20:06.
В 2020 году завершится строительство Второго кольца метро - Хуснуллин
Россия, Москва, 22 Мая, 13:39.
Правительство России намерено повышать конкурентоспособность дальневосточных ТОР
Новосибирск, 22 Мая, 13:23.
Новосибирская область завоевала 19 медалей V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Россия, Москва, 22 Мая, 11:53.
Сергей Караганов: развитие Дальнего Востока должно стать модным
Россия, Москва, 22 Мая, 11:20.
Китайские компании с госучастием привлекут к инвестпроектам на Дальнем Востоке
Санкт-Петербург, 22 Мая, 11:03.
В Санкт-Петербурге прошел масштабный парад ретро-транспорта
Хабаровск, 22 Мая, 10:09.
Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета в Хабаровске
Омск, 22 Мая, 08:49.
В Омской области отмечен рост объемов промышленного производства
Красноярск, 22 Мая, 07:59.
В Красноярске стартовал набор волонтеров для работы на Зимней универсиаде-2019
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт