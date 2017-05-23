В Волгограде установят 86 новых остановочных павильонов

В Волгограде этим летом в рамках поэтапной реализации комплексной транспортной схемы начнется обустройство 86 остановок общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, новые современные остановочные павильоны разместят на пяти городских магистралях.

Остановочные павильоны для удобства пассажиров будут оборудованы электронными информационными табло.

Дизайн-проекты остановочных павильонов уже утверждены, в ближайшие дни будет объявлен конкурс по определению предприятия-изготовителя.

Жители города, которые пользуются общественным транспортом, получат возможность в режиме реального времени узнавать о времени прибытия ближайших автобусов, ожидая транспорт в удобном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, дождя и снега.

Новые остановки появятся по пр. им. В.И. Ленина, ул. им. Рокоссовского, пр. им. Маршала Г.К. Жукова, ул. Исторической и Рабоче-Крестьянской.

Масштабное обновление и благоустройство автобусных и троллейбусных остановок позволит обеспечить пассажирам достойный уровень транспортного обслуживания.

Современное и удобное средство информирования пассажиров - электронные табло - появится на остановках «Ул. Тополевая», «Ул. Хиросимы» и «Дом Союзов».

Подобные устройства информирования пассажиров успешно функционируют в различных городах страны, например, в Москве или Казани. В столице Волгоградской области их установят впервые, и передачу информации о движении транспорта на табло обеспечат при помощи ГЛОНАСС, модулями которых оборудован общественный транспорт на опорных и ряде вспомогательных маршрутах.