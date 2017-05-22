В 2020 году завершится строительство Второго кольца метро - Хуснуллин

Прокладку Третьего пересадочного контура (ТПК), оно же является Вторым кольцом метрополитена, планируют завершить в 2020 году.

Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин отметил, что строительство идет согласно плану.

«В этом году будет запущен первый участок ТПК - от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк», а в следующем году завершим работы на участке от «Петровского парка» до «Авиамоторной». В 2018 году также планируется приступить к проходке тоннелей на южных участках Второго кольца метро. Мы вышли на площадки на южных участках от станции «Хорошевская». Сейчас здесь ведется перенос инженерных коммуникаций. В следующем году начнется проходка тоннелей силами восьми тоннелепроходческих комплексов», - пояснил Хуснуллин.

Напомним, что общая длина Третьего пересадочного контура будет составлять 61 км, на нем построят 32 станции. Запуск ТПК сможет разгрузить радиальные направления метро и железной дороги.