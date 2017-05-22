Более 90% проголосовавших москвичей поддерживают программу реновации - Хуснуллин

Уже более 20% жителей домов, которые включены в список сноса, проголосовали по программе реновации.

Об этом сообщил сегодня Марат Хуснуллин - заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству.

«Мы видим, что уже более 20% жителей пятиэтажек проголосовали либо в МФЦ, либо в «Активном гражданине», часть приходят на собрания и готовят протоколы. Предварительно более 90% людей поддерживают программу. Мы дали возможность людям высказаться, хотят или не хотят. Причем если две трети принимают решение, то дом включаем в программу, но если большинство будет против - не будем включать», - отметил Хуснуллин.