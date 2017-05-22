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Алексей Мирный
22 Мая, 2017 22:04
Более 90% проголосовавших москвичей поддерживают программу реновации - Хуснуллин
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.
Уже более 20% жителей домов, которые включены в список сноса, проголосовали по программе реновации.
Об этом сообщил сегодня Марат Хуснуллин - заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству.
«Мы видим, что уже более 20% жителей пятиэтажек проголосовали либо в МФЦ, либо в «Активном гражданине», часть приходят на собрания и готовят протоколы. Предварительно более 90% людей поддерживают программу. Мы дали возможность людям высказаться, хотят или не хотят. Причем если две трети принимают решение, то дом включаем в программу, но если большинство будет против - не будем включать», - отметил Хуснуллин.
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