Общество

Алексей Мирный
22 Мая, 2017 21:08

Россиянин из Сколково вошел в пятерку самых многообещающих инженеров мира

Олег Гиязов.
Источник фото: sk.ru
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.

Олег Гиязов, основатель и генеральный директор энергетической компании, резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» стал финалистом престижной премии Hydrocarbon Processing Awards.

Об этом сообщается на сайте Фонда «Сколково».

Премия учреждена одним из самых авторитетных профильных изданий Hydrocarbon Processing и вручается в разных номинациях. В этом году в шорт-лист в номинации «Самый многообещающий инженер» вошел и Гиязов. Награда присуждается за значительный вклад в развитие отрасли и инновационное мышление. Компания финалиста премии предложила две новые технологии нефтепереработки - PRIS и IC7.

Победитель в этой и других номинациях Hydrocarbon Processing Awards станет известен на церемонии награждения, которая состоится 7 июня 2017 года в Вене.

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