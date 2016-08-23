Правительство России намерено повышать конкурентоспособность дальневосточных ТОР

Минвостокразвития России совместно с Минэкономразвития России и Минфином России, а также с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти планирует провести анализ преференциальных режимов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласованные предложения по вопросу повышения конкурентоспособности условий инвестирования на Дальнем Востоке, в том числе в ТОР, будут представлены в Правительство России.

Поручение об этом было дано Правительством России по итогам совещания о предварительных результатах работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке в 2015–2017 годах, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«5 мая на совещании у председателя Правительства мы рассматривали первые итоги работы территории опережающего развития, и отдельно обратили на этот вопрос внимание. Дано соответствующее поручение председателем Правительства – подготовить предложение по усилению преференциальных режимов с учетом тех реалий развития подобного рода инструментов, которые сегодня фактически складываются в АТР. И работу эту, конечно, нужно проводить на постоянной основе», – прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как отметил Министр, «Дальний Восток должен быть конкурентоспособным по условиям инвестирования и ведения бизнеса».

«Дальний Восток граничит с самыми динамично развивающимися регионами мира - АТР, и нам важно конвертировать ту экономическую мощь, с которой мы граничим на Дальнем Востоке, в подъем и опережающее развитие наших восточных территорий. И сделать это можно только в одном случае – если мы будем конкурентоспособны не с точки зрения абстрактного лозунга, а с точки зрения предметной и целевой работы, естественно, в сравнении с нашими странами-соседями по АТР», – подчеркнул Министр.

По словам главы Минвостокразвития России, это означает перенос лучших мировых практик по улучшению инвестиционного климата на российскую территорию. «Практически это означает, что налог на прибыль, например, у нас должен быть не более 11%, как в Южной Корее, страховые взносы – не более 10%, как в Японии. Сроки получения разрешения на строительство – не более 26 дней, как в США, а таможенные процедуры – как в Сингапуре. Это и есть практическая конкурентоспособность. А механизмы, которые ее обеспечивают, заработали. И они об этом. Ни в коем случае нельзя на месте стоять», – отметил Александр Галушка.

Работа по улучшению инвестиционного климата, по мнению Министра, должна быть «постоянной и непрерывной», «важно с точки зрения привлечения новых инвестиций быть конкурентоспособными и обеспечивать это соответствующими законами и режимами».