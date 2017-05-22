Новосибирская область завоевала 19 медалей V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Сборная региона стала одной из лучших по итогам V Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходил в Краснодаре, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Молодые профессионалы региона выиграли 19 медалей: две золотые, одиннадцать серебряных, три бронзовых и три медали за профессионализм.

«Новосибирская область вновь подтвердила свои позиции как регион, где можно получить достойное профессиональное образование, соответствующее национальным критериям и международным требованиям. Успехи наших студентов на V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» - лучшее тому подтверждение, - сказал министр труда, занятости и трудовых ресурсов региона Игорь Шмидт.

Стоит отметить, что на площадке Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Краснодаре состоялся I открытый Евразийский чемпионат. По 31 компетенции в отдельном медальном зачёте соревновались студенты из России, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. В компетенции «Электромонтаж» победителем стал студент Новосибирского строительно-монтажного колледжа Роман Глазунов.

В соревнованиях V Национального чемпионата «Молодые профессионалы», которые проходили в Краснодаре с 15 по 19 мая, принимали участие 1200 человек из 70 регионов РФ. Новосибирскую область представляли 33 студента среднего профессионального образования, 24 из них награждены медалями.