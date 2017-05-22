Сергей Караганов: развитие Дальнего Востока должно стать модным

Сделать модным развитие Дальнего Востока призвал Российский политолог и экономист, декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Караганов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Задача, которую мы ставили и которая до сих пор не решена – мы не сделали развитие Сибири и Дальнего Востока модным. Это не клево. Этим занимаются бизнесмены, губернаторы, чиновники. Но у молодежи нет ощущения, что это интересно и модно. Это нужно делать и на уровне МИДа, на уровне пропаганды, и в работе», - отметил эксперт.

Как подчеркнул Министр Российской Федерации Александр Галушка, привлечением трудовых ресурсов и популяризацией макрорегиона занимается специально созданное Правительством России Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Прекрасная идея на счет модности Дальнего Востока. Думаю, Агентство отдельно позанимается этой темой. Этим надо заниматься, это действительно правильно. Дальний Восток граничит с самым динамично развивающимся регионом мира – Азиатско-Тихоокеанским регионом. Нам важно конвертировать эту экономическую мощь в подъем наших дальневосточных территорий», - подчеркнул Министр.

Напомним, в Москве прошло итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, посвященное подведению итогов 2016 года и задачах, поставленных на 2017 год.

В мероприятии приняли участие вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, главы субъектов Дальнего Востока, члены Коллегии Минвостокразвития России, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.