Китайские компании с госучастием привлекут к инвестпроектам на Дальнем Востоке

Китайские компании с госучастием привлекут к инвестпроектам на Дальнем Востоке.

Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР окажет содействие в привлечении китайских компаний с госучастием в проекты, реализуемые на Дальнем Востоке.

Соответствующее соглашение между Минвостокразвития России и Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном Совете КНР планируется подписать в июле в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Об этом стало известно в ходе встречи Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки с председателем Комитета господином Сяо Яцином, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Мы составили список китайских госкомпаний, с кем могли бы потенциально работать. Он получился у нас достаточно большой – около 90 компаний. С девятью компаниями практическая работа уже ведется», - сказал Александр Галушка.

Наиболее перспективным, по мнению главы Минвостокразвития, для китайских госкомпаний может стать участие в проектах МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Реализации этих проектов стала одной из ключевых тем на завершившемся в Пекине форуме BRF.

«Хочу отметить, что лидеры наших стран в ходе переговоров на полях форума «Один пояс – один путь» обозначили международные транспортные коридоры как приоритетные проекты для совместной работы и сотрудничества», - сказал Александр Галушка.

Участники встречи договорились, что госкомпаниям с обеих сторон будет оказана поддержка по созданию благоприятного режима инвестирования на Дальнем Востоке России. Соответствующее соглашение министерством и комитетом планируется подписать в июле этого года в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

«Наше сотрудничество можно развивать в рамках межправительственного сотрудничества на уровне вице-премьеров», - сказал Сяо Яцин.

Стороны договорились, что первым мероприятием по работе с компаниями с госучастием станет большая презентация возможностей и новых механизмов развития Дальнего Востока. Ее проведет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сразу в нескольких крупных городах Китая.