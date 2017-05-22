В Санкт-Петербурге прошел масштабный парад ретро-транспорта

21 мая в Санкт-Петербурге прошел масштабный парад ретро-транспорта, приуроченный ко Дню рождения города.

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что парад ретро-транспорта проходит в городе уже в третий раз. Организаторы мероприятия - ГУП «Пассажиравтотранс» и городской Комитет по транспорту.

От Васильевского острова к Инженерной улице по намеченному маршруту прошли 145 автобусов и легковых автомобилей.

Парад стартовал на Прибалтийской площади. Здесь ветеранов транспорта «приветствовали» автобусы-новинки: автобус-лайнер «Scania» (Швеция) и современный электробус, произведенный «КАМАЗом».

Вице-губернатор Игорь Албин отметил, что ретро-парад, который проводится по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, подарит жителям и гостям города массу хороших впечатлений и воспоминаний об истории Петербурга, Ленинграда, истории нашего Отечества.

Приветствуя участников мероприятия, директор музея «Московский транспорт» Дмитрий Октябрьский отметил «большую, дорогую, трудную работу» реставраторов раритетной техники и поблагодарил всех, кто приложил свой труд к новой жизни экспонатов.

Партнер ретро-парада из Эстонии, генеральный директор ЗАО «Евролайнс» Райт Реммель сказал: «Мы всегда приезжаем сюда, чтобы учиться у наших коллег - энтузиастов, как сохранять, поддерживать историческую технику», он пожелал успехов всем, у кого есть «железная любовь».

Стоит отметить, что эстонцы привезли в Санкт-Петербург четыре автобуса, на примере этой техники прослеживается 60 лет истории транспорта: ЗИС-127, два «Икаруса» и современный «Scania».

Второй год принимает участие в мероприятии ретро-техника из Финляндии. Член совета директоров Общества любителей исторических автобусов Финляндии SLHS Лаури Ринто Канто сообщил, что у них не проводятся такие ретро-парады, но Общество SLHS будет прилагать усилия, чтобы организовать в своей стране подобное мероприятие.

В ретро-параде приняли участие автотранспорт из Москвы, Волгограда, Великого Новгорода. Среди легковых автомашин был легендарный Laurent&Clement – ровесник революции 1905 года и ЗИС-110, ставший героем фильма А.Германа «Хрусталев, машину!».

Гости мероприятия проехали в раритетной технике по улицам Петербурга. Вице-губернатор Игорь Албин, член Правительства Санкт-Петербурга - председатель Комитета по транспорту Александр Головин и директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин передвигались в одном из первых отечественных автобусов – «ГАЗ 03-30» 1934 года выпуска. Раритетный автобус воссоздан реставраторами по оригинальным чертежам из тех же материалов, что и при заводском выпуске.

На площади Пролетарской диктатуры к колоне ретро-техники присоединился инновационный беспилотный автобус «MatrЁshka» Группы компаний «Volgabus». На Инженерной улице к автобусам и автомобилям присоединились раритетные троллейбусы и трамваи из музея ГУП «Горэлектротранс». Экспозиция ретро-техники была открыта для посетителей.