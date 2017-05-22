Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета в Хабаровске

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту аварийной посадки самолета Airbus A330-300 авиакомпании «Аэрофлот» проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, 22.05.2017 в 10 часов 20 минут (местное время) из Хабаровского аэропорта вылетел самолет Airbus A330-300, с находящимися на борту 286 пассажирами и 10 членами экипажа, следовавший по маршруту Хабаровск-Москва. На взлетно-посадочной полосе аэропорта после вылета самолета были обнаружены части протектора шины шасси, вследствие чего самолет был вынужден вернуться в аэропорт. Аварийную посадку самолет совершил в 14 часов 15 минут (по местному времени). В результате авиационного инцидента никто не пострадал. Причины аварийной посадки в настоящее время устанавливаются.

В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.