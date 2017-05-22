Экономика

Елена Малкова
22 Мая, 2017 08:49

В Омской области отмечен рост объемов промышленного производства

Индекс промышленного производства за январь-апрель составил 103% к уровню прошлого года.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 22 Мая - DIXINEWS.

Индекс промышленного производства за январь-апрель составил 103% к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

По данным специалистов Омскстата рост промышленного производства связан с увеличением выпуска пищевой продукции, напитков (127,5%), химических продуктов и химических веществ (111,4%), электронных и оптических изделий, компьютеров (119,9%), транспортных средств и оборудования (116,7%).

В выпуске пищевых продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост производства свинины на 12,3%, говядины - на 9,8%, колбасных изделий - на 4,7%, сырных продуктов и творога, сыров - рост 10,1%, молока - на 3,9%, муки из зерновых культур, овощных, а также других растительных культур - на 7,8%, кондитерских изделий - на 5,7%.

Омскстат сообщает, что в январе-апреле 2017 года в хозяйствах всех категорий по сравнению с прошлым годом отмечен рост производства скота и птицы на убой на 1,6 тыс. тонн, выпуск яиц увеличился на 26,6 млн штук.

В сельскохозяйственных организациях, на которых приходится 76% от общих объемов выпуска мяса, 63% молока, 88% яиц, отмечено более стабильное развитие животноводства.

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