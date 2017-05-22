Спорт

Елена Малкова
22 Мая, 2017 07:59

В Красноярске стартовал набор волонтеров для работы на Зимней универсиаде-2019

Торжественное мероприятие открытия кампания по набору волонтеров.
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 22 Мая - DIXINEWS.

В Красноярске 21 мая стартовал набор волонтеров для работы на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года, сообщает Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.

Торжественное мероприятие, приуроченное к старту набора волонтеров, прошло на территории фанпарка "Бобровый лог", который является одним из объектов проведения студенческих игр.

Участников церемонии открытия кампания по набору волонтеров приветствовали губернатор региона Виктор Толоконский, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин, генеральный директор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко, директор фанпарка "Бобровый лог" Елена Гаврилова.

Приветствуя будущих добровольцев Зимней универсиады-2019, губернатор подчеркнул особую важность работы каждого участника команды волонтеров. "Многие гости и участники студенческих игр именно через волонтеров будут знакомиться с Красноярском, с Россией, с нашей историей, традициями. Поэтому отбор и подготовка добровольных помощников, которые должны будут владеть и иностранными языками, и знаниями по истории края, и умением оказать первую медицинскую помощь, – очень ответственное и важное дело," – отметил Виктор Толоконский.

Как сообщил Максим Уразов, предполагается подготовить команду из 5000 волонтеров. «В первую очередь мы планируем отдать предпочтение жителям Красноярского края, но также ожидаем порядка 800-1000 человек из других городов. Окончательно же команда добровольцев будет сформирована к сентябрю 2018 года", – сказал Максим Уразов.

Стоит отметить, что отправить заявку на участие в спортивном событии мирового масштаба в качестве волонтера можно, заполнив анкету на официальном сайте Универсиады.

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