Культура

Алексей Мирный
21 Мая, 2017 12:03

24 мая состоится конкурс «СуперДедушка Москвы»

Пожилой мужчина, катающийся на скейте, стал звездой интернета в 2015 году.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 21 Мая - DIXINEWS.

Под эгидой Департамента труда и социальной защиты Москвы 24 мая состоится открытие конкурса «СуперДедушка Москвы».

В соревновании поучаствуют не молодые мужчины с активной жизненной позицией, которые посещают территориальные центры соцобслуживания.

«СуперДедушки» на своем примере покажут, как можно жить ярко и увлеченно. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Дедушка может все!». В финале встретятся 40 «СуперДедушек» из всех административных округов столицы. Участники пройдут 5 этапов состязаний, которые включают в себя творческие и интеллектуальные конкурсы, эстафеты на скорость и на смекалку, соревнования на сплоченность и поддержку друг друга. С финалистами будут работать профессиональные режиссеры-постановщики, ведущие и судьи интерактивных и спортивных программ, что позволит сделать выступления интересными и запоминающимис», - отмечается на сайте Департамента.

Конкурс начал проводится еще в 2015 году и сразу завоевал популярность москвичей всех поколений и возрастов.

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