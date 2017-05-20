Общество

Алексей Мирный
20 Мая, 2017 20:06

ТПУ «Москва-Сити» с деловой центр свяжет новый пешеходный мост

Мост Багратион в Москве.
Источник фото: yamoscow.ru
Москва, 20 Мая - DIXINEWS.

Между комплексом на одном из участков делового центра «Москва-Сити», а также зоной обслуживания пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ) построят крытый пешеходный мост.

Об этом сообщил главный Сергей Кузнецов - архитектор Москвы.

«Мост будет опираться на две опоры, образующие арку над проезжей частью Тестовской улицы. Он обеспечит комфортный доступ из ТПУ к комплексу «Москва-Сити». С одной стороны мост примкнет к зданию комплекса обслуживания транспортно-пересадочного узла, находящегося под эстакадой Третьего транспортного кольца, с другой – к терминальному комплексу на уровне второго этажа. Длина сооружения – 87,2 м, ширина проходов – 6 м. Мост спроектирован без ступеней и других препятствий для маломобильных людей. Архитектура моста будет увязана с внешним обликом терминального комплекса: материалы выбраны в соответствии с решениями фасадной стены и козырька с динамичными плавными контурами. Внутренние помещения оборудуют системами отопления, вентиляции и кондиционирования», – отметил С. Кузнецов.

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