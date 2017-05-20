Общество

Алексей Мирный
20 Мая, 2017 22:04

В проектировании жилья по программе реновации применят BIM-технологий

Источник фото: bim-qatar.com
Москва, 20 Мая - DIXINEWS.

Технологии BIM будут использоваться при проектировании новых жилых кварталов и комплексов по программы реновации в Москве.

Об этом сообщил представителям СМИ Марат Хуснуллин - заместитель мэра Москвы.

«Программа реновации очень масштабна, перед нами стоит задача спроектировать много новых кварталов, что потребует привлечения новых квалифицированных специалистов. По предварительным оценкам, для выполнения всего объема программы в городе потребуется более 10 тысяч проектировщиков. Для оптимизации усилий архитекторов и проектировщиков было принято решение использовать BIM-технологии - информационное моделирование зданий - на всем жизненном цикле объекта. Это даст возможность оптимизировать усилия проектировщиков и сократить время их работы», - заявил Хуснуллин.

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