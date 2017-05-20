Монета стоимостью более 1 млн рублей найдена в Яузе

Кладоискатель из Москвы с помощью металлоискателя нашел в реке Яузе золотой червонец, которому предположительно, 400 лет.

Как отмечают нумизматы, ее стоимость может оставить более 1 млн рублей

По оценкам экспертов монета XVI века. Она очень редкая - всего существует шесть экземпляров такого рода. Борис Годунов награждал подобными монетами за боевые заслуги солдат.

«Наш коллега, кладоискатель, нашел такую монету. Нам рассказал, что зацепил ее магнитом. Видите, она прикипела к шкворню металлическому. Как говорится, некоторые сомнения в этом есть. Ни один кладоискатель свои места выдавать не будет», - рассказал Владимир Порываев - основатель первой в России кладоискательской организации.