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Алексей Мирный
20 Мая, 2017 19:06
Монета стоимостью более 1 млн рублей найдена в Яузе
Москва, 20 Мая - DIXINEWS.
Кладоискатель из Москвы с помощью металлоискателя нашел в реке Яузе золотой червонец, которому предположительно, 400 лет.
Как отмечают нумизматы, ее стоимость может оставить более 1 млн рублей
По оценкам экспертов монета XVI века. Она очень редкая - всего существует шесть экземпляров такого рода. Борис Годунов награждал подобными монетами за боевые заслуги солдат.
«Наш коллега, кладоискатель, нашел такую монету. Нам рассказал, что зацепил ее магнитом. Видите, она прикипела к шкворню металлическому. Как говорится, некоторые сомнения в этом есть. Ни один кладоискатель свои места выдавать не будет», - рассказал Владимир Порываев - основатель первой в России кладоискательской организации.
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