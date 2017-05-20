Министры труда и занятости стран «Группы двадцати» приняли совместную декларацию

В г. Бад-Нойенаре (Германия) завершилась восьмая встреча министров труда и занятости стран «Группы двадцати», сообщает пресс-служба Минтруда России.

Ключевыми темами встречи стали вопросы создания новых качественных рабочих мест, сокращения гендерных разрывов в уровне участия в рабочей силе и оплате труда, занятости молодежи, интеграции легальных мигрантов и беженцев.

По итогам двухдневной встречи министры приняли декларацию, в которой обозначены действия государств по развитию занятости.

«Мы продолжаем выполнять свои обязательства по сокращению масштабов бедности, сохраняющегося неравенства, безработицы и неполной занятости, а также неформальной занятости в целях содействия созданию качественных рабочих мест и устранения барьеров на пути вовлечения на рынок труда, – отмечается в документе. – Будучи преисполненными решимости совместного сотрудничества, мы стремимся обеспечить согласованность между политиками высокого, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического роста, социальной интеграции и занятости».

Министры определили следующие приоритеты политики:

· формирование будущего сферы труда путем использования возможностей структурных преобразований для создания новых и качественных рабочих мест и снижения рисков за счет акцента на политику развития навыков, эффективную социальную защиту для всех и повышение качества занятости;

· укрепление усилий по сокращению гендерных разрывов, как в уровне участия в рабочей силе, так и в оплате труда, особенно за счет повышения качества занятости женщин;

· содействие справедливой и эффективной интеграции легальных мигрантов, лиц, признанных беженцами, и возвращающихся мигрантов на рынок труда в соответствии с национальным законодательством и др.

В частности, в декларации отражено намерение государств предпринимать шаги по развитию профессиональных квалификаций. «Мы дадим возможность нашим работникам приобретать, поддерживать и постоянно корректировать соответствующие навыки на протяжении всей их трудовой жизни, и примем меры, чтобы охват социальной защитой отражал растущее разнообразие профессий и занятости, включая самозанятых и работающих с использованием электронных платформ», – говорится в документе.

Одной из ключевых тем встречи министров стало сокращение гендерного разрыва в участии в рабочей силе и оплате труда. Согласно достигнутым ранее договоренностям страны G20 должны стремиться к сокращению разрыва в уровне участия в рабочей силе мужчин и женщин на 25 % к 2025 году путем расширения участия женщин, повышение качества занятости и укрепления гендерного равенства.

В декларации 2017 года отмечается, что «улучшение качества занятости женщин является приоритетной задачей, позволяющей большему числу женщин входить, оставаться и вновь входить на рынок труда, и условием сокращения разрывов в оплате труда и социальном обеспечении». Страны будут «уделять внимание гендерным различиям в оплате труда, главным образом, путем поощрения эффективной политики в отношении заработной платы, устранения препятствий, с которыми сталкиваются женщины при стремлении к высокооплачиваемым, более качественным рабочим местам, решению проблем профессиональной и секторальной сегрегации и поощрению перспектив карьерного роста женщин, в том числе за счет развития предпринимательской деятельности».

Страны обязуются «стремиться к сокращению непропорционально большого числа женщин в неформальном секторе, вынужденно работающих неполный рабочий день и на низкооплачиваемой работе, в том числе путем обеспечения более широкого доступа к профессиональной подготовке и карьерным возможностям, а также путем улучшения перспектив трудоустройства женщин во всех формах занятости».

Также министры договорились о проведении политики, «направленной на помощь женщинам и мужчинам сочетать работу и семейную жизнь на более равной основе».

Кроме того, декларация содержит обязательства стран по улучшению возможностей трудоустройства молодежи. «Мы признаем значимость наших политических приоритетов в отношении перспектив занятости молодежи, в частности, в том, что касается их квалификации, навыков и условий труда с учетом будущего сферы труда, шансов молодых женщин выйти на рынок труда и достичь успехов в профессиональной карьере», – зафиксировано в документе.

В том числе, министры предлагают использовать ученичество в качестве инструмента повышения занятости молодежи: «Мы признаем, что система ученичества особенно эффективна для интеграции молодых людей в рынок труда, когда она скоординирована, обеспечивает высокое качество теоретических и практических занятий, построена на общей ответственности правительства и социальных партнеров, привлекает государственные службы занятости, в частности, для обеспечения возможности социально незащищенным группам молодежи получить доступ к предварительной стажировке и обучению в качестве учеников».

В декларации министры труда и занятости G20 отметили важную роль социального диалога, а также опыт, предоставленный МОТ, ОЭСР, Группой Всемирного банка и МВФ в рамках заседаний Рабочей группы по занятости и в ходе встречи.

Декларация будет представлена лидерам стран «Группы двадцати» на Гамбургском саммите (7-8 июля 2017 года).