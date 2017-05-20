В Казань приедут представители университетов Оксфорда, Глазго, Дрездена, Гессена

В Казанском (Приволжском) федеральном университете с 23 по 25 мая пройдет III Международный форум по вопросам непрерывного педагогического образования.

В столицу Республики Татарстан приедут педагоги из США, Великобритании, Шотландии, Ирландии, Словении, Германии, Австрии, Турции, Китая, Армении и других стран мира.

В качестве спикеров на форуме выступят представители университетов Оксфорда, Дрездена, Глазго, Майами, Гессена, Любляны и других университетов мира, которые входят в ТОП-100 вузов мира по данным рейтинга QS.

В III Международном форуме по вопросам непрерывного педагогического образования примут участие представители 28 российских и 36 зарубежных университетов.

В форуме примут участие представители Министерства образования и науки РФ, Правительства Республики Татарстан, Российской академии образования, Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA) и Международной ассоциации исследований педагогического образования (ISATT), сообщили в К(П)ФУ.