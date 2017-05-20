|
Елена Малкова
20 Мая, 2017 06:44
В Казань приедут представители университетов Оксфорда, Глазго, Дрездена, Гессена
Казань, 20 Мая - DIXINEWS.
В Казанском (Приволжском) федеральном университете с 23 по 25 мая пройдет III Международный форум по вопросам непрерывного педагогического образования.
В столицу Республики Татарстан приедут педагоги из США, Великобритании, Шотландии, Ирландии, Словении, Германии, Австрии, Турции, Китая, Армении и других стран мира.
В качестве спикеров на форуме выступят представители университетов Оксфорда, Дрездена, Глазго, Майами, Гессена, Любляны и других университетов мира, которые входят в ТОП-100 вузов мира по данным рейтинга QS.
В III Международном форуме по вопросам непрерывного педагогического образования примут участие представители 28 российских и 36 зарубежных университетов.
В форуме примут участие представители Министерства образования и науки РФ, Правительства Республики Татарстан, Российской академии образования, Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA) и Международной ассоциации исследований педагогического образования (ISATT), сообщили в К(П)ФУ.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт