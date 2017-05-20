В отдаленных селах Воронежской области появятся сотовая связь и интернет

Алексей Гордеев встретился с заместителем председателя правительства области Артемом Верховцевым и руководителем департамента связи и массовых коммуникаций области Ильей Сахаровым.

19 мая состоялась встреча главы региона Алексея Гордеева с заместителем председателя областного правительства Артемом Верховцевым и руководителем департамента связи и массовых коммуникаций области Ильей Сахаровым.

В ходе встречи обсуждался запуск на территории области пилотного проекта по развитию мобильной связи и беспроводного интернета в муниципальных районах.

По проекту мобильная связь и интернет (2G и 3G) появятся в 41 населенном пункте в Богучарском, Кантемировском, Новохоперском, Петропавловском, Таловском, Калачеевском и Россошанском районах.

Качественная связь станет доступна как в малых населенных пунктах, к примеру, в хуторе Репяховка, где проживает 31 человек, так и в крупных селах.

Работы в рамках проекта начнутся в июне и должны будут завершиться к ноябрю. Часть расходов на реализацию проекта возьмет на себя областной бюджет и муниципалитеты, а 60% средств выделит инвестор – крупный оператор мобильной связи. При успешной реализации проекта сотовая связь и беспроводной интернет появятся и в других районах Воронежской области.