|
Елена Малкова
20 Мая, 2017 05:54
В отдаленных селах Воронежской области появятся сотовая связь и интернет
Воронеж, 20 Мая - DIXINEWS.
19 мая состоялась встреча главы региона Алексея Гордеева с заместителем председателя областного правительства Артемом Верховцевым и руководителем департамента связи и массовых коммуникаций области Ильей Сахаровым.
В ходе встречи обсуждался запуск на территории области пилотного проекта по развитию мобильной связи и беспроводного интернета в муниципальных районах.
По проекту мобильная связь и интернет (2G и 3G) появятся в 41 населенном пункте в Богучарском, Кантемировском, Новохоперском, Петропавловском, Таловском, Калачеевском и Россошанском районах.
Качественная связь станет доступна как в малых населенных пунктах, к примеру, в хуторе Репяховка, где проживает 31 человек, так и в крупных селах.
Работы в рамках проекта начнутся в июне и должны будут завершиться к ноябрю. Часть расходов на реализацию проекта возьмет на себя областной бюджет и муниципалитеты, а 60% средств выделит инвестор – крупный оператор мобильной связи. При успешной реализации проекта сотовая связь и беспроводной интернет появятся и в других районах Воронежской области.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт