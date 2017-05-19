За два года в Москве построят 18 новых поликлиник

В столице 18 поликлиник будут построены на средства горбюджета до 2019 года.

Об этом сообщил Андрей Бочкарев - руководитель Департамента строительства Москвы.

«Кроме того, будет построено восемь стационарных больничных корпусов, семь подстанций скорой помощи, шесть инженерных сооружений. Всего за этот период планируется ввести 39 объектов здравоохранения Строительство объектов здравоохранения является для Стройкомплексастолицы одним из приоритетных направлений. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина многие из них вводятся досрочно для обеспечения жителей своевременной медицинской помощью», - рассказал Бочкарев.