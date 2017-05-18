Экономика

Елена Малкова
19 Мая, 2017 21:36

Статус свободного порта Владивосток в 2017 году получат ещё 4 муниципалитета

Итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 19 Мая - DIXINEWS.

В 2017 году Минвостокразвития России планирует распространить режим Свободного порта Владивосток еще на 4 муниципальных образования: Елизовский муниципальный район Камчатского края, городской округ Хабаровск и Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, Углегорский городской округ Сахалинской области.

Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на заседании коллегии Министерства, посвященной подведению итогов года.

«Мы будем расширять границы и совершенствовать режим Свободного порта Владивосток», - подчеркнул Александр Галушка. Министр напомнил, что с 1 октября 2016 года в круглосуточном режиме заработали пункты пропуска в Свободном порту Владивосток.

«Теперь при работе на границе введен единый контрольный орган. Кроме того, постановлением Правительства России сокращены сроки государственного контроля на таможне. Установлено их предельное значение. Введено электронное декларирование грузов. Это сделано только в Свободном порту Владивосток», - подчеркнул он.

В начале марта этого года принят важный закон, призванный стать серьезным стимулом для развития туризма на Дальнем Востоке и привлечения инвесторов о введении электронной визы для иностранных граждан, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Подобного механизма в России не существовало. Впервые он вводится на Дальнем Востоке. Получить такую визу могут жители 18 стран. Соответствующее распоряжение Правительства России подписано. В том числе это граждане Китая, Японии, Индии, Сингапура. Можно просто заполнить анкету на сайте МИДа, получить ответа в течение 4 дней, взять загранпаспорт, купить билет во Владивосток и прилететь к нам, в Приморский край на 8 дней», - рассказал Министр.

Напомним, вопросы развития Дальнего Востока, в том числе итоги 2016 года и перспективы на 2017 год обсуждались в Москве на заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В мероприятии приняли участие главы субъектов Дальнего Востока, члены Коллегии Минвостокразвития России, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.

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