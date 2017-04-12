Больше инвесторов в ДФО получат инфраструктурную господдержку

Минвостокразвития России расширит перечень крупных инвестиционных проектов, получающих целевую федеральную субсидию на создание внешней инфраструктуры.

Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Учитывая высокий спрос на государственную инфраструктурную поддержку на Дальнем Востоке, мы подготовили законопроект. Инвесторы, которые вкладывают свои инвестиции в развитие внешней инфраструктуры, будут получать налоговые льготы, необходимые и достаточные для окупаемости вложенных средств. Перед нами стоит задача до конца года обеспечить принятие этого закона», - подчеркнул Александр Галушка.

В скором времени планируется ввести в эксплуатацию новые предприятия: производство строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края (7,6 млрд рублей частных инвестиций, 690 новых рабочих мест); горно-обогатительный комбинат «Тарын» на месторождении «Дражное» в Республике Саха (Якутия) (8,8 млрд рублей частных инвестиций, 400 новых рабочих мест), сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Напомним, в настоящее время целевую государственную инфраструктурную поддержку получают 14 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 294 млрд рублей. На создание объектов внешней инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов в 2016 году инвесторам предоставлена федеральная субсидия в объеме 9,6 млрд рублей. В рамках реализации крупных инвестиционных проектов введены в эксплуатацию объекты энергетической (подстанция 110 кВ в Республике Саха (Якутия) и транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога в Хабаровском крае).