Экономика

Елена Малкова
19 Мая, 2017 10:58

Инвесторам Свободного порта станет проще получать землю

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 19 Мая - DIXINEWS.

Минвостокразвития России разрабатывает федеральный закон по введению нового механизма предоставления земли инвесторам Свободного порта Владивосток.

Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Мы введем новый механизм предоставления земли инвесторам Свободного порта Владивосток, снимем барьеры, с которыми сталкиваются предприниматели. В этом месяце завершится согласование соответствующего законопроекта. И он, по поручению Президента России, будет внесен в Правительство Российской Федерации», - прокомментировал Александр Галушка.

Предусмотренные проектом федерального закона изменения позволят оперативно решать вопросы обеспечения резидентов свободного порта Владивосток земельными участками, необходимыми для реализации соглашений об осуществлении деятельности, устранить злоупотребления и снизить административные барьеры при предоставлении земельных участков резидентам свободного порта Владивосток в аренду без торгов, тем самым будут способствовать улучшению инвестиционного климата.

Министерство подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» и о внесении изменений в статью 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации». Законопроект предлагает дополнить перечень полномочий наблюдательного совета порто-франко полномочием по формированию специальной земельной комиссии. Планируется, что она будет рассматривать обращения резидентов свободного порта Владивосток об оказании содействия в предоставлении земельных участков для реализации соглашений об осуществлении деятельности; давать членам земельной комиссии Свободного порта Владивосток поручения и рассматривать отчеты об их исполнении.

Также предлагается внести поправку в подпункт 33 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой резиденту свободного порта Владивосток в аренду без торгов предоставляется земельный участок, который необходим для реализации соглашения об осуществлении деятельности, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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