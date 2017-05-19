В Волгограде разрушенный дом не подлежит восстановлению

Помощь в приобретении квартир будет оказана жильцам дома №60 по Университетскому проспекту.

Такое решение принято 18 мая в ходе заседания межведомственного оперативного штаба, сообщили в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

Заседание губернатор Андрей Бочаров провел на месте происшествия в Советском районе областного центра.

В ходе заседания оперативного штаба эксперты представили результаты обследования здания. По оценке экспертов, степень износа конструкций здания высока, дом восстановлению не подлежит.

«Решение по сносу дома непростое, сложное. Мы доверяем нашим экспертам, их профессионализму. Они, работая совместно со специалистами МЧС, пришли к выводу, что восстановление нецелесообразно, здание не предназначено для проживания. Дальнейшие действия могут привести к обрушению», — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Глава Волгоградской области подчеркнул, что на возведение нового жилого дома на этом месте может понадобиться более года, поэтому принято решение об оказании помощи жильцам в приобретении квартир. Принято решение о выделении жилищных сертификатов стоимостью из расчета до 35 тысяч рублей за квадратный метр.

Жильцам готовы представить несколько вариантов для рассмотрения. Также можно самостоятельно выбрать новое жилье. При необходимости будет оказана помощь в сопровождении сделок. Документы для выпуска сертификатов должны подготовить в ближайшее время.